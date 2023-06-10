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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Атлетико» нашёл нового нападающего

10 Июня 2023 • 11:59 Комментировать

Форвард Сантьяго Хименес, который выступает в чемпионате Нидерландов за роттердамский «Фейеноорд», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе испанской Ла Лиге. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Как стало известно журналисту, интерес к нападающему проявляет мадридский «Атлетико». Руководство «матрасников» предпримет попытку заполучить футболиста в текущее трансферное окно.

В минувшем сезоне Хименес принял участие в 45 поединках за коллектив из Роттердама, в которых отметился 23 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фейеноорд трансферы футбола - лето 2023 Сантьяго Хименес
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