Хави Симонс – о возможном возвращении в «ПСЖ»: «Я никому ничего не обязан»

Полузащитник ПСВ Эйндховен Хави Симонс прокомментировал своё возможное возвращение в «ПСЖ». Напомним, у французской команды есть право выкупа нидерландца в это межсезонье. Тем не менее, решение о трансфере будет принимать сам футболист.

«Скоро мы примем решение вместе с семьёй. Честно говоря, у меня нет намерений уходить. Я никому ничего не обязан. Я являюсь единственным человеком, который принимает решение», – цитирует Симонса журналист Фабрицио Романо.

На счету Симонса 19 голов и 8 результативных передач в прошедшем розыгрыше чемпионата Нидерландов. Хави провёл свой первый полноценный сезон во взрослом футболе.