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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ определился с новым тренером

10 Июня 2023 • 00:30 Комментировать
АЗ Алкмаар
1:2
ПСВ
окончен

ПСВ намерен назначить Петера Боса новым главным тренером.

В конце мая стало известно о решении Руда ван Нистелроя уйти с должности рулевого эйндховенцев. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Рика Эльфринка, в ПСВ окончательно определились с кандидатурой нового наставника – таковым должен стать Петер Бос. Стороны уже достигли договорённости, в скором времени сделка будет закрыта.

Прежним местом работы Петера Боса был французский «Лион», который нидерландец покинул в октябре прошлого года. Ранее 59-летний специалист возглавлял «Байер», дортмундскую «Боруссию» и «Аякс».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Петер Бос
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