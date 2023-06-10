ПСВ определился с новым тренером

ПСВ намерен назначить Петера Боса новым главным тренером.

В конце мая стало известно о решении Руда ван Нистелроя уйти с должности рулевого эйндховенцев. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Рика Эльфринка, в ПСВ окончательно определились с кандидатурой нового наставника – таковым должен стать Петер Бос. Стороны уже достигли договорённости, в скором времени сделка будет закрыта.

Прежним местом работы Петера Боса был французский «Лион», который нидерландец покинул в октябре прошлого года. Ранее 59-летний специалист возглавлял «Байер», дортмундскую «Боруссию» и «Аякс».