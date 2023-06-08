Игроку «Аякса» предложили три матча дисквалификации за попытку ударить фаната

Футболист «Аякса» Стивен Бергёйс после матча чемпионата Нидерландов против «Твенте», проходившего в конце мая, попытался ударить фаната команды-соперницы. На официальном сайте нидерландской федерации говорится о том, что прокурор в рамках урегулирования ситуации направил Бергёйсу предложение о дисквалификации на три матча (один из них – условно). Прокурор при вынесении предложения учёл провокацию со стороны фаната посредством грубых высказываний.

Футболист должен ответить до 12 июня. Если Бергёйс примет предложение, то он пропустит три стартовых матча следующего сезона. Дело в том, что у игрока «Аякса» ещё есть дисквалификация на одну игру за перебор карточек, которую нужно отбыть.