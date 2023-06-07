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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Капитан «Фейеноорда» может перейти в «Бенфику» слухи

07 Июня 2023 • 17:18 Комментировать

Турецкий полузащитник «Фейеноорда» Оркун Кекчю может сменить чемпионат нынешним летом.

По информации издания Record, капитан и воспитанник роттердамского клуба заинтересован в переходе в «Бенфику», оказывая давление на руководство своей нынешней команды. Сообщается, что сумма потенциальной сделки может составить 30 миллионов евро.

Напомним, что Кекчю стал чемпионом Нидерландов в составе «Фейеноорда» по итогам прошедшей кампании турнира, забив восемь голов при двух ассистах в 32 матчах Эредивизи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего хавбека в 30 миллионов евро.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Фейеноорд Оркун Кекчю
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