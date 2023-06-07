Турецкий полузащитник «Фейеноорда» Оркун Кекчю может сменить чемпионат нынешним летом.

По информации издания Record, капитан и воспитанник роттердамского клуба заинтересован в переходе в «Бенфику», оказывая давление на руководство своей нынешней команды. Сообщается, что сумма потенциальной сделки может составить 30 миллионов евро.

Напомним, что Кекчю стал чемпионом Нидерландов в составе «Фейеноорда» по итогам прошедшей кампании турнира, забив восемь голов при двух ассистах в 32 матчах Эредивизи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего хавбека в 30 миллионов евро.

