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Чемпионат Голландии. Эредивизие

В чемпионате Нидерландов отказываются от искусственных газонов

05 Июня 2023 • 18:39 Комментировать

В понедельник состоялось собрание нидерландской Эредивизие. В ходе мероприятия было принято несколько решений. Можно отметить тот факт, что с сезона 2025/2026 клубы топ-дивизиона Нидерландов должны играть только на натуральном или гибридном газоне. От искусственных газонов в Эредивизие решили отказаться.

Отметим, что в завершившемся сезоне 2022/2023 чемпионом Нидерландов стал «Фейеноорд». Команда получила прямой билет в групповой этап Лиги чемпионов. Второе место занял ПСВ, а «Аякс» финишировал только третьим. Амстердамцы в сильнейшем клубном турнире Европы в следующем сезоне не выступят.  

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Евро-Футбол.Ру,
эредивизие чемпионат Нидерландов
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