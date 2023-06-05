В чемпионате Нидерландов отказываются от искусственных газонов

В понедельник состоялось собрание нидерландской Эредивизие. В ходе мероприятия было принято несколько решений. Можно отметить тот факт, что с сезона 2025/2026 клубы топ-дивизиона Нидерландов должны играть только на натуральном или гибридном газоне. От искусственных газонов в Эредивизие решили отказаться.

Отметим, что в завершившемся сезоне 2022/2023 чемпионом Нидерландов стал «Фейеноорд». Команда получила прямой билет в групповой этап Лиги чемпионов. Второе место занял ПСВ, а «Аякс» финишировал только третьим. Амстердамцы в сильнейшем клубном турнире Европы в следующем сезоне не выступят.