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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Хейтинга не избавится от приставки «и.о.» - «Аякс» ищет нового тренера официально

01 Июня 2023 • 16:57 Комментировать

На стыке января и февраля после увольнения Альфреда Шрёдера тренером «Аякса» на временной основе стал Джон Хейтинга. 39-летний специалист не избавится от приставки «исполняющий обязанности». В четверг амстердамский клуб официально объявил о начале работы по поиску нового рулевого для команды. В пресс-релизе «Аякс» отмечает, что Хейтинга был проинформирован о решении клуба.

Как известно, сезон 2022/2023 получился для «Аякса» неудачным. Команда заняла лишь третье место в чемпионате Нидерландов и в следующем сезоне не выступит в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Джон Хейтинга
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