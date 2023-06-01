На стыке января и февраля после увольнения Альфреда Шрёдера тренером «Аякса» на временной основе стал Джон Хейтинга. 39-летний специалист не избавится от приставки «исполняющий обязанности». В четверг амстердамский клуб официально объявил о начале работы по поиску нового рулевого для команды. В пресс-релизе «Аякс» отмечает, что Хейтинга был проинформирован о решении клуба.

Как известно, сезон 2022/2023 получился для «Аякса» неудачным. Команда заняла лишь третье место в чемпионате Нидерландов и в следующем сезоне не выступит в Лиге чемпионов.