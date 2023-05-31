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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Тадич признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов пятый год подряд

31 Мая 2023 • 17:26 Комментировать

Нападающий «Аякса» Душан Тадич был признан лучшим футболистом чемпионата Нидерландов в сезоне 2022/2023. В 34 матчах Эредивизие 34-летний серб записал на свой счёт 11 голов и 18 результативных передач на партнёров.

Душан Тадич перебрался в «Аякс» летом 2018 года. С тех пор серба признают лучшим игроком нидерландского чемпионата каждый год.

Напомним, что «Аякс» занял третье итоговое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон – амстердамцы выступят в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Душан Тадич
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