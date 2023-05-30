Ван дер Сар покинул пост генерального директора «Аякса»

Эдвин ван дер Сар больше не занимает должность спортивного директора амстердамского «Аякса». Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» сам объявил об этом на своей странице в социальных сетях.

«После почти 11 лет в руководстве, с меня хватит. Мы пережили вместе много прекрасных моментов, но также бывали и невероятно сложные периоды. Я благодарен за людей, с которыми мне удалось познакомиться во время работы в руководстве. Я принял решение, что нужно немного дистанцироваться от этой работы, взять отдых, заняться чем-нибудь другим», – написал ван дер Сар у себя в социальных сетях.

Напомним, «Аякс» в этом сезоне финишировал на третьем месте в Эредивизи, отстав от первой строчки на 13 очков.