Бергейс поколотил поклонника «Твенте»

Провальный сезон «Аякса» завершился поражением от «Твенте», вдобавок, футболист амстердамской команды Стивен Бергейс угодил в неприятную историю. Он вступился за своего одноклубника Брайана Бробби, который в очередной раз был оскорблен на почве расовой нетерпимости.

Бергейс врезал смутьяну, после чего в дело вмешалась служба безопасности клуба, отгородившая игроков от хулиганов. Все это произошло в непосредственной близости от клубного автобуса.

Напомним, что «Аякс» занял третье место в чемпионате Нидерландов по итогам года и даже не сумел попасть в Лигу чемпионов.