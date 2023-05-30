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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Бергейс поколотил поклонника «Твенте»

30 Мая 2023 • 04:21 Комментировать
Твенте
3:1
Аякс
окончен

Провальный сезон «Аякса» завершился поражением от «Твенте», вдобавок, футболист амстердамской команды Стивен Бергейс угодил в неприятную историю. Он вступился за своего одноклубника Брайана Бробби, который в очередной раз был оскорблен на почве расовой нетерпимости.

Бергейс врезал смутьяну, после чего в дело вмешалась служба безопасности клуба, отгородившая игроков от хулиганов. Все это произошло в непосредственной близости от клубного автобуса.

Напомним, что «Аякс» занял третье место в чемпионате Нидерландов по итогам года и даже не сумел попасть в Лигу чемпионов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Стивен Бергейс
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