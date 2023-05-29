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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Ван ден Бомен перешёл в «Аякс» официально

29 Мая 2023 • 18:28 Комментировать
Твенте
3:1
Аякс
окончен

Полузащитник Бранко ван ден Бомен переходит в «Аякс» из «Тулузы» на правах свободного агента.

Официальный сайт нидерландского клуба сообщил, что соглашение с полузащитником подписано до июня 2027 года. Контракт вступит в силу 1 июля 2023 года и будет действовать в течение четырех сезонов.

Ван ден Бомен ранее играл в молодежной академии «Аякса». В 2020 году он перешел в «Тулузу» и вместе с ней добился повышения во французскую Лигу 1 в сезоне 2021/22. В розыгрыше 2022/23 полузащитник провел за «Тулузу» 39 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 6 голов и отдал 13 результативных передач.

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