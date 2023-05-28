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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Сын Станковича - лучший игрок «Волендама» в закончившемся сезоне

28 Мая 2023 • 23:17 Комментировать
Волендам
3:2
Эксельсиор
окончен

Сын наставника «Сампдории» Деяна Станковича, Филип Станкович, признан лучшим игроком нидерландского «Волендама» по итогам закончившегося сезона в Эредивизии, в котором его команде удалось в последнем туре обыграть «Эксельсьор» и сохранить свое место в высшей лиге.

Филип выступает на позиции голкипера и права на него принадлежат миланскому «Интеру» - в «Волендаме» 21-летний вратарь просто стажируется еще с 2021 года. Привлекается в молодежные сборные Сербии, в общей сложности сыграл за них одиннадцать матчей.

Станкович-старший в свое время, напомним, выступал именно за миланский «Интер». 

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Евро-Футбол.Ру,
Волендам Филип Станкович
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