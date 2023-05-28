«Фейеноорд» и «Аякс» проиграли в последнем туре, ПСВ едва не упустил победу над АЗ

В чемпионате Нидерландов завершились матчи последнего тура.

«Фейеноорд», уже гарантировавший себе первое место, дома уступил «Витессу» (0:1). Единственный гол в конце первого тайма забил Марко ван Гинкел. ПСВ финишировал вторым благодаря победе над АЗ (2:1). Хави Симонс отличился в середине второго тайма, а хозяева отыгрались с пенальти в самой концовке, но последнее слово было за Симонсом. «Аякс» в гостях у «Твенте» выиграл первый тайм после удара Душана Тадича, но затем пропустил три гола подряд (1:3) и мог упустить третье место, но все же опередил АЗ.