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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Фейеноорд» и «Аякс» проиграли в последнем туре, ПСВ едва не упустил победу над АЗ

28 Мая 2023 • 17:31 Комментировать
АЗ Алкмаар
1:2
ПСВ
окончен

В чемпионате Нидерландов завершились матчи последнего тура.

«Фейеноорд», уже гарантировавший себе первое место, дома уступил «Витессу» (0:1). Единственный гол в конце первого тайма забил Марко ван Гинкел. ПСВ финишировал вторым благодаря победе над АЗ (2:1). Хави Симонс отличился в середине второго тайма, а хозяева отыгрались с пенальти в самой концовке, но последнее слово было за Симонсом. «Аякс» в гостях у «Твенте» выиграл первый тайм после удара Душана Тадича, но затем пропустил три гола подряд (1:3) и мог упустить третье место, но все же опередил АЗ.

Протокол игры  
АЗ Алкмаар1:2ПСВ
  65'Симонс Хави (0:1)
(1:1) Карлссон Йеспер III84' 90 Симонс Хави (1:2)
Райан МэттьюСугавара ЮкинариБёкема Сэм 76' (Базур Рихедли ( 76') Хацидиакос ПантелисКеркез МилошМейнанс Свен 68' (Лахдо Майкель ( 68') Класи Йорди  57'Рейндерс ТиджаниВан Бредероде Мирон 68' (Михайлович Джордже ( 68') Павлидис Вангелис 76' (Де Вит Дани ( 76') Карлссон Йеспер III  36'
Запасные: Бюрместер ЗикоВанхесден ЗиньоБараси ЮсуфГус ВаутерДе Вит МеесДен ДаниелВерхюлст Хоби
Бенитес Вальтер  81'Мвене ФиллиппРамальо Андре 55' (Тезе Джордан ( 55') Брэнтуэйт ДжерредВан Анхольт Патрик 82' (Боскальи Оливье ( 82') Сангаре ИбрахимТиль Гус 86' (Гутьеррес Эрик ( 86') Веерман Йоэй  90'Эль-Гази Анвар  36'  90'Де Йонг ЛюкСимонс Хави
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойСайбари ИсмаэльСилва ФабиоБакайоко ЖоанАзар Торган
28 мая. Стадион "АФАС" (Алкмаар).
Протокол игры 
Фейеноорд0:1Витесс
  43' Ван Гинкел Марко (0:1)
Бейло Юстин  Касанвирджо Нерайшо   66' (Перейра Данило II (   66' Гертрейда Лютсхарел  Ганцко Давид  Хартман Квилиндси   57' (Лопес Маркос IV (   57' Тимбер Квинтен   77' (Расмуссен Якоб (   77' Кекчю Оркун  Джаханбахш Алиреза   57' (Дилросун Джавайро (   57' Шиманьски Себастьян  Идрисси Уссама   46' (Пайшао Игор (   46' Хименес Сантьяго Томас
Запасные: Ezequiel Bullaude  Марсиано Офир  Таабуни Мохамед  Велленройтер Тимон
Схерпен Кьелл  Аркус Карлан  Ороз Алоис   69'  Исима-Мирен Николя  Виттек Максимилиан  Фламинго Райан  Манхуф Миллион   78' (Корнелисс Энцо (   78' Мёленстен Мелле  Ван Гинкел Марко   57' (Тронстад Сондре (   57' Козловски Кацпер   67'   78' (Япи Ромарик (   78' Бялек Бартош   58' (Санкох Мохамед (   58')
Запасные: Гайек Томаш  Райцигер Даан  Milano Jonathans  Шуберт Маркус  Беро Матуш  Домджони Тони  Дейкс Митчелл  Gabriel Vidovic
 28 мая. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
Протокол игры 
Твенте3:1Аякс
  31' Тадич Душан (0:1)
(1:1) Манфред Угалде 46'  
(2:1) Плегесуэло Хулио 51'  
(3:1) Черны Вацлав 75'  
Уннерсталл Ларс  Бренет Джошуа  Плегесуэло Хулио   71' (Меес Хилгерс (   71' Проппер Робин  Смал Гийс   53'  Зерруки Рамиз  Влап Михел   71' (Ван Волфсвинкель Рикки (   71' Садилек Михал   68'  Черны Вацлав   90' (Брама Вут (   90' Манфред Угалде   71' (Стейн Сем (   71' Мисиджан Вирджил   90' (Салах-Эддин Анасс (   90')
Запасные: Клеонизе Денильо  Даан Ротс  Сампстед Альфонс  Иссам Эль-Мааш  Кьёлё Матиас  Тытонь Пшемыслав
Рульи Херонимо  Ренсх Девайн  Тимбер Юрриен   86' (Угелумба Кэлвин (   86' Хато Йоррель  Вейндал Оуэн   72' (Лукка Лоренцо (   72' Альварес Эдсон  Тейлор Кеннет   72' (Бергёйс Стивен (   72'   85' Кудус Мохаммед  Бергвейн Стевен  Тадич Душан  Бробби Брайан   46' (Классен Дэви (   46')
Запасные: Стекеленбург Мартен  Санчес Хорхе  Гриллич Флориан  Расмуссен Кристиан  Годс Мика  Вос Силвано  Бас Юри  Пасвер Ремко
 28 мая. Стадион "Гролс Весте" (Энсхеде).

 

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Аякс Фейеноорд ПСВ АЗ Алкмаар
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