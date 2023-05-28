«Фейеноорд» и «Аякс» проиграли в последнем туре, ПСВ едва не упустил победу над АЗ

В чемпионате Нидерландов завершились матчи последнего тура.
«Фейеноорд», уже гарантировавший себе первое место, дома уступил «Витессу» (0:1). Единственный гол в конце первого тайма забил Марко ван Гинкел. ПСВ финишировал вторым благодаря победе над АЗ (2:1). Хави Симонс отличился в середине второго тайма, а хозяева отыгрались с пенальти в самой концовке, но последнее слово было за Симонсом. «Аякс» в гостях у «Твенте» выиграл первый тайм после удара Душана Тадича, но затем пропустил три гола подряд (1:3) и мог упустить третье место, но все же опередил АЗ.
Протокол игры
|65'Симонс Хави (0:1)
|(1:1) Карлссон Йеспер III84'
|90 Симонс Хави (1:2)
Райан Мэттью•Сугавара Юкинари•Бёкема Сэм76' (Базур Рихедли (76') •Хацидиакос Пантелис•Керкез Милош•Мейнанс Свен68' (Лахдо Майкель (68') •Класи Йорди• 57'Рейндерс Тиджани•Ван Бредероде Мирон68' (Михайлович Джордже (68') •Павлидис Вангелис76' (Де Вит Дани (76') •Карлссон Йеспер III 36'
Бенитес Вальтер• 81'Мвене Филлипп•Рамальо Андре55' (Тезе Джордан (55') •Брэнтуэйт Джерред•Ван Анхольт Патрик82' (Боскальи Оливье (82') •Сангаре Ибрахим•Тиль Гус86' (Гутьеррес Эрик (86') •Веерман Йоэй• 90'Эль-Гази Анвар 36'• 90'Де Йонг Люк•Симонс Хави
28 мая. Стадион "АФАС" (Алкмаар).
Протокол игры
|43' Ван Гинкел Марко (0:1)
Бейло Юстин • Касанвирджо Нерайшо 66' ( Перейра Данило II ( 66') • Гертрейда Лютсхарел • Ганцко Давид • Хартман Квилиндси 57' ( Лопес Маркос IV ( 57') • Тимбер Квинтен 77' ( Расмуссен Якоб ( 77') • Кекчю Оркун • Джаханбахш Алиреза 57' ( Дилросун Джавайро ( 57') • Шиманьски Себастьян • Идрисси Уссама 46' ( Пайшао Игор ( 46') • Хименес Сантьяго Томас
Запасные: Ezequiel Bullaude • Марсиано Офир • Таабуни Мохамед • Велленройтер Тимон
Схерпен Кьелл • Аркус Карлан • Ороз Алоис • 69'Исима-Мирен Николя • Виттек Максимилиан • Фламинго Райан • Манхуф Миллион 78' ( Корнелисс Энцо ( 78') • Мёленстен Мелле • Ван Гинкел Марко 57' ( Тронстад Сондре ( 57') • Козловски Кацпер 67' 78' ( Япи Ромарик ( 78') • Бялек Бартош 58' ( Санкох Мохамед ( 58')
Запасные: Гайек Томаш • Райцигер Даан • Milano Jonathans • Шуберт Маркус • Беро Матуш • Домджони Тони • Дейкс Митчелл • Gabriel Vidovic
28 мая. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
Протокол игры
|31' Тадич Душан (0:1)
|(1:1) Манфред Угалде 46'
|(2:1) Плегесуэло Хулио 51'
|(3:1) Черны Вацлав 75'
Уннерсталл Ларс • Бренет Джошуа • Плегесуэло Хулио 71' ( Меес Хилгерс ( 71') • Проппер Робин • Смал Гийс • 53'Зерруки Рамиз • Влап Михел 71' ( Ван Волфсвинкель Рикки ( 71') • Садилек Михал • 68'Черны Вацлав 90' ( Брама Вут ( 90') • Манфред Угалде 71' ( Стейн Сем ( 71') • Мисиджан Вирджил 90' ( Салах-Эддин Анасс ( 90')
Запасные: Клеонизе Денильо • Даан Ротс • Сампстед Альфонс • Иссам Эль-Мааш • Кьёлё Матиас • Тытонь Пшемыслав
Рульи Херонимо • Ренсх Девайн • Тимбер Юрриен 86' ( Угелумба Кэлвин ( 86') • Хато Йоррель • Вейндал Оуэн 72' ( Лукка Лоренцо ( 72') • Альварес Эдсон • Тейлор Кеннет 72' ( Бергёйс Стивен ( 72' ) • 85'Кудус Мохаммед • Бергвейн Стевен • Тадич Душан • Бробби Брайан 46' ( Классен Дэви ( 46')
Запасные: Стекеленбург Мартен • Санчес Хорхе • Гриллич Флориан • Расмуссен Кристиан • Годс Мика • Вос Силвано • Бас Юри • Пасвер Ремко
28 мая. Стадион "Гролс Весте" (Энсхеде).
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