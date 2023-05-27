В «Аяксе» решили не праздновать титул женской команды в Эредивизии из-за провала мужчин

В «Аяксе» царят патриархальные порядки - женской команде не позволили отпраздновать третий чемпионский титул в своей истории по той причине, что основная команда в этом году, прямо говоря, провалилась. Впервые за пять лет «Аякс» не выиграл ничего по ходу сезона, да и в Лигу чемпионов команда, скорее всего, попасть не сможет.

А вот девушки выступили много лучше - выиграли 18 матчей из 20 в чемпионате, и на одно очко опередили проведших столь же сильный сезон конкуренток из «Твенте». Это был третий титул для амстердамок, но никакой публичной церемонии награждения, принятой в «Аяксе», на сей раз не будет.