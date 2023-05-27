Дерби Эйндховена снова не будет - в городе ждут его уже почти 50 лет

«ФК Эйндховен», в 1954 году становившийся чемпионом Нидерландов, проиграл «Алмере» в ответном матче плей-офф за выход в Эредивизие, лишившись надежды на продолжение борьбы. Это означает, что ПСВ вновь не сможет сыграть с «ФК Эйнховеном» - дерби не было с 1977 года.

Между тем это противостояние имеет не только футбольный, но и религиозный подтекст - ПСВ считается протестантским клубом, а «Эйндховен» католическим. Восемь лет назад «Эйндховен» уже был в шаге от возвращения в высшую лигу, но и тогда также проиграл в плей-офф.

В последний раз в официальном, не товарищеском матче команды сыграли 9 января 1977 года - 3:0 в пользу ПСВ.