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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Фейеноорд» объявил о продлении контракта с тренером Слотом

26 Мая 2023 • 15:19 Комментировать

«Фейеноорд» официально объявил о пролонгации трудового соглашения с главным тренером команды Арне Слотом. 44-летний специалист поставил подписи под контрактом, который рассчитан до конца сезона 2025/2025.

«Я ещё не закончил. У нас был замечательный сезон с «Фейеноордом», мы стали чемпионами. Но я действительно хочу продолжать строить команду. После лета нас ждут приключения в Лиге чемпионов и защита титула. Этого хватит, чтобы с нетерпением ждать нового сезона. Я горд остаться здесь», - сказал Слот.

Напомним, что Арне Слот входил в сферу интересов английского «Тоттенхэма».  

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Арне Слот
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