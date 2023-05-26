«Фейеноорд» объявил о продлении контракта с тренером Слотом

«Фейеноорд» официально объявил о пролонгации трудового соглашения с главным тренером команды Арне Слотом. 44-летний специалист поставил подписи под контрактом, который рассчитан до конца сезона 2025/2025.

«Я ещё не закончил. У нас был замечательный сезон с «Фейеноордом», мы стали чемпионами. Но я действительно хочу продолжать строить команду. После лета нас ждут приключения в Лиге чемпионов и защита титула. Этого хватит, чтобы с нетерпением ждать нового сезона. Я горд остаться здесь», - сказал Слот.

Напомним, что Арне Слот входил в сферу интересов английского «Тоттенхэма».