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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Арне Слот «Хочу остаться в «Фейеноорде» и продолжить строить то, что начал»

25 Мая 2023 • 10:44 Комментировать
Фейеноорд
...
Витесс
28.05 15:30

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот подтвердил своё желание остаться в роттердамском клубе на следующий сезон. Недавно специалист помог своей команде выиграть чемпионат Нидерландов и квалифицироваться в Лигу чемпионов.

«Конечно, я читал слухи в прессе, но я хочу остаться в «Фейеноорде» и продолжить строить то, что строил два последних сезона», – цитирует Слота AD.nl.

Напомним, Слот был одним из главных претендентов на пост главного тренера «Тоттенхэма». Тем не менее, нидерландский специалист принял решение не браться за работу в лондонской команде, которая пока даже не назначила нового спортивного директора.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Арне Слот
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ФЕЙЕНООРД ВИТЕСС
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