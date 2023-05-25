Арне Слот «Хочу остаться в «Фейеноорде» и продолжить строить то, что начал»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот подтвердил своё желание остаться в роттердамском клубе на следующий сезон. Недавно специалист помог своей команде выиграть чемпионат Нидерландов и квалифицироваться в Лигу чемпионов.

«Конечно, я читал слухи в прессе, но я хочу остаться в «Фейеноорде» и продолжить строить то, что строил два последних сезона», – цитирует Слота AD.nl.

Напомним, Слот был одним из главных претендентов на пост главного тренера «Тоттенхэма». Тем не менее, нидерландский специалист принял решение не браться за работу в лондонской команде, которая пока даже не назначила нового спортивного директора.