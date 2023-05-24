В «Аяксе» отметили 28 лет со дня последней победы в финале Лиги чемпионов

24 мая 1995 года навсегда вошел в историю амстердамского «Аякса» - в этот день команда сыграла в Вене в финале Лиги чемпионов с итальянским «Миланом» и снова обыграла его - команды встречались дважды в групповом раунде, и дважды «Аякс» обыгрывал соперника.

В Вене это случилось в третий раз, а решающий гол забил восемнадцатилетний Патрик Клюйверт за четыре минуты до конца игры. В будущем он успеет поиграть за «Милан», но там у него не сложится. Руководил тем «Аяксом» Луи ван Галь, который сумел еще раз вывести клуб в финал ЛЧ через год, но там «Аякс» по пенальти уступил туринскому «Ювентусу».