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Чемпионат Голландии. Эредивизие

В «Аяксе» отметили 28 лет со дня последней победы в финале Лиги чемпионов

24 Мая 2023 • 22:44 Комментировать
Твенте
...
Аякс
28.05 15:30

24 мая 1995 года навсегда вошел в историю амстердамского «Аякса» - в этот день команда сыграла в Вене в финале Лиги чемпионов с итальянским «Миланом» и снова обыграла его - команды встречались дважды в групповом раунде, и дважды «Аякс» обыгрывал соперника.

В Вене это случилось в третий раз, а решающий гол забил восемнадцатилетний Патрик Клюйверт за четыре минуты до конца игры. В будущем он успеет поиграть за «Милан», но там у него не сложится. Руководил тем «Аяксом» Луи ван Галь, который сумел еще раз вывести клуб в финал ЛЧ через год, но там «Аякс» по пенальти уступил туринскому «Ювентусу». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аякс ЛЧ 1994/1995
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