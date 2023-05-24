В среду было объявлено об уходе Руда ван Нистелроя с должности главного тренера ПСВ. Клуб из Эйндховена назвал причину, по которой молодой специалист решил прекратить работу.

«Ван Нистелрой сообщил сегодня утром, что, по его мнению, в клубе недостаточно поддержки, чтобы он продолжал работу дальше. Он объяснил это футболистам и штабу. ПСВ сожалеет о решении ван Нистерлоя и благодарит его за завоёванные Кубок и Суперкубок Нидерландов», - говорится в сообщении клуба.

Отметим, что на должности главного тренера ПСВ Руд ван Нистелрой отработал один сезон.