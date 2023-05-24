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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ объявил причину ухода ван Нистелроя официально

24 Мая 2023 • 17:59 Комментировать

В среду было объявлено об уходе Руда ван Нистелроя с должности главного тренера ПСВ. Клуб из Эйндховена назвал причину, по которой молодой специалист решил прекратить работу.

«Ван Нистелрой сообщил сегодня утром, что, по его мнению, в клубе недостаточно поддержки, чтобы он продолжал работу дальше. Он объяснил это футболистам и штабу. ПСВ сожалеет о решении ван Нистерлоя и благодарит его за завоёванные Кубок и Суперкубок Нидерландов», - говорится в сообщении клуба.

Отметим, что на должности главного тренера ПСВ Руд ван Нистелрой отработал один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Руд Ван Нистелрой
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