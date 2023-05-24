Руд ван Нистелрой покинул пост главного тренера ПСВ Эйндховен. Об этом нидерландский клуб официально сообщил на своём сайте. О причинах ухода бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» пока неизвестно.

Ван Нистелрой провёл всего один сезон у руля ПСВ и выиграл с командой Кубок Нидерландов. Под руководством тренера раскрылось много игроков, включая полузащитника Хави Симонса, который присоединился к роттердамскому клубу прошлым летом из «ПСЖ».

Напомним, работа в ПСВ стала для Ван Нистелроя первой в тренерской карьере. Ранее нидерландец возглавлял молодёжные команды роттердамского клуба, а также был ассистентом тренера в сборной Нидерландов.