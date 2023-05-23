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Агент: Сейчас самое подходящее время для ухода Кудуса из «Аякса»

23 Мая 2023 • 20:17 Комментировать
Твенте
...
Аякс
28.05 15:30

Дженнифер Менделевич, агент полузащитника «Аякса» Мохаммеда Кудуса, ответила на вопрос о будущем футболиста. Ранее в СМИ сообщалось, что 22-летний хавбек отказался продлевать контракт с амстердамским клубом, который истекает летом 2025 года.

«Я думаю, что и для «Аякса», и для Мохаммеда будет лучше, если он совершит трансфер сейчас. Сейчас самое подходящее время. После чемпионата мира к Кудусу проявляют большой интерес», — приводит слова Менделевича De Telegraaf.

Ранее появилась информация, что в услугах футболиста заинтересованы «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне Кудус провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Мохаммед Кудус трансферы футбола - лето 2023 Дженнифер Менделевич
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