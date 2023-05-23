Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» присоединился к гонке за нападающим «Фейеноорда» Сантьяго Хименесом.

По данным 90min, «Тоттенхэм» внимательно следит за Хименесом, который провел впечатляющий первый год в Нидерландах, забив 23 гола во всех турнирах. В том числе, 15 голов в 31 матче Эредивизии.

Многое может зависеть от будущего Гарри Кейна. Поиск запасного варианта был невероятно сложной задачей для «Тоттенхэма» на протяжении многих лет. И пример Ришарлисона говорит о том, что это непростая задача для лондонского клуба.

Портал Transfermarkt оценивает Хименеса в 9 миллионов евро.