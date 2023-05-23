Тимбер: «Не исключено, что летом я останусь в «Аяксе»

Центральный защитник «Аякса» Юррьен Тимбер не исключил, что может остаться в амстердамской команде на следующий сезон. Напомним, прошлым летом нидерландец отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» к своему бывшему тренеру Эрику тен Хагу.

«Я вовсе не кричу о том, что поскорее хочу покинуть команду. Прошлым летом я отказал в переходе нескольким топ-клубам. Не исключено, что я останусь в «Аяксе» и в следующем сезоне», – цитирует Тимбера журналист Фабрицио Романо.

Тимбер был основным игроком сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре. Фаворитами на трансфер защитника сейчас являются тот же «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария».