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Тимбер: «Не исключено, что летом я останусь в «Аяксе»

23 Мая 2023 • 11:38 Комментировать
Твенте
...
Аякс
28.05 15:30

Центральный защитник «Аякса» Юррьен Тимбер не исключил, что может остаться в амстердамской команде на следующий сезон. Напомним, прошлым летом нидерландец отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» к своему бывшему тренеру Эрику тен Хагу.

«Я вовсе не кричу о том, что поскорее хочу покинуть команду. Прошлым летом я отказал в переходе нескольким топ-клубам. Не исключено, что я останусь в «Аяксе» и в следующем сезоне», – цитирует Тимбера журналист Фабрицио Романо.

Тимбер был основным игроком сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре. Фаворитами на трансфер защитника сейчас являются тот же «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Юррьен Тимбер трансферы футбола - лето 2023
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