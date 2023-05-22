Слот готов возглавить «Тоттенхэм»

Наставник роттердамского «Фейеноорда» Арне Слот согласен перейти на работу в лондонский «Тоттенхэм». По сведениям журналистов De Telegraph, стороны ведут активные переговоры.

Если английский клуб договорится со Слотом, то за него придется выплатить отступные в размере шести миллионов фунтов. Что касается «Фейеноорда», то боссы нидерландского клуба не горят желанием расставаться с главным тренером.

44-летний наставник тренирует команду из Роттердама с июля 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

В сезоне-2022/2023 «Фейеноорд» досрочно стал чемпионом Нидерландов.