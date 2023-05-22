«Фейеноорд» забивает уже в 31-м матче кряду чемпионата Нидерландов - такого с клубом не было с 1961 года

Уже выигравший чемпионский титул в Нидерландах роттердамский «Фейеноорд» обыграл в тридцать третьем туре «Эммен» со счетом 3:1, и это был уже тридцать первый матч кряду, в котором «Фейеноорд» забивает - речь об играх чемпионата, естественно.

В последний раз команда ушла с поля без забитого мяча в матче второго тура против «Херенвена» - та встреча закончилась со счетом 0:0. Такой серии у команды не было очень давно - с 1961 года. Тогда, правда, команда забивала в 37 матчах кряду.

В последнем туре Эредивизии «Фейеноорду» предстоит сыграть дома с «Витессом», это случится двадцать восьмого мая.