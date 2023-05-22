«Фейнеоорд» установил новый клубный рекорд по гостевым очкам за сезон

В тридцать третьем туре чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» сыграл на выезде с «Эмменом», уверенно обыграв его со счетом 3:1 - так команда Арне Слота подтвердила свои амбиции и чемпионский титул, первый за последние шесть лет.

Кроме того, победив «Эммен», роттердамский клуб установил новый рекорд по количеству набранных в гостевых матчах сезона очков - сорок два. Ранее столько за сезон в гостевых матчах «Фейеноорд» не набирал.

В последнем туре чемпионата свежеиспеченный триумфатор Эредивизии сыграет дома с «Витессом». Это случится в следующее воскресенье, двадцать восьмого мая.