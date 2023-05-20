​Стекеленбург объявил о завершении карьеры

Опытный голкипер амстердамского Маартен Стекеленбург объявил о том, что нынешний, далеко не триумфальный сезон для амстердамского «Аякса», станет для него последним.

Стекеленбург вернулся в клуб три года тому назад, но «Аякс» уже не был той командой, которая была в шаге от выхода в финал Лиги чемпионов в 2019 году. В этом сезоне «Аякс», скорее всего, даже не попадет в Лигу чемпионов. Тем не менее, уйти киперу придется именно в такой момент.

Стекеленбург начинал карьеру в молодежном «Аяксе» еще во времена, когда клубом руководил Луи ван Галь, успел также поиграть в составе таких клубов, как «Рома», «Фулхэм», «Монако», «Саутгемптон» и «Эвертон».