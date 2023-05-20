«Эраклес» выиграл Эрстдивизию и вернулся в высший свет нидерландского футбола

Нидерландский «Эраклес» сегодня вечером обыграл со счетом 2:0 вторую команду амстердамского «Аякса» и стал победителем второй лиги чемпионата Нидерландов. В истории «Эраклеса», который вылетел из Эредивизии в прошлом сезоне, это уже четвертая победа во второй лиге чемпионата Нидерландов - лишь «Волендам» побеждал еще чаще, шесть раз. В предыдущий раз это случилось с «Эраклесом» в 2005 году.

Также стоит напомнить о том, что клуб дважды побеждал в чемпионате - в сезоне 1926/1927, а также сезоне 1940/1941. Не так давно, в начале мая, клубу исполнилось сто двадцать лет - он был основан в 1903 году.