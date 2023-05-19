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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Тимбер может стать игроком «Наполи»

19 Мая 2023 • 16:54 Комментировать

Центральный защитник нидерландского «Аякса» Юррьен Тимбер может сменить клуб и чемпионат - в его услугах заинтересован итальянский «Наполи», только что ставший чемпионом Италии. Неаполитанцы могут продать корейского «столба» Ким мин Джэ и заработать на этом (не менее пятидесяти миллионов евро), им интересуются самые разные клубы АПЛ.

Но любопытно и то, что и Тимбер также может перебраться в английский чемпионат - есть вариант с «Ливерпулем». Юррьен Тимбер, которому 21 год, выступает за «Аякс» с 2020 года, также его приглашают для выступлений в сборную Нидерландов с 2021 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Наполи Юррьен Тимбер Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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