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Стекеленбург завершает карьеру официально

18 Мая 2023 • 16:32 Комментировать

На официальном сайте «Аякса» сообщается о том, что голкипер Мартен Стекеленбург принял решение о завершении карьеры. 40-летний футболист попрощается с болельщиками в воскресенье во время домашнего матча команды против «Утрехта».  

Стоит сказать, что в сезоне 2022/2023 Стекеленбург за «Аякс» не играл. Он не является основным голкипером команды. Всего же за амстердамский клуб Мартен провёл 311 матчей,  которых пропустил 303 гола.

Мартен Стекеленбург провёл 2004-2021 годах провёл 63 матча за национальную сборную Нидерландов. В них голкипер 48 раз доставал мяч из сетки своих ворот.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Мартен Стекеленбург
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