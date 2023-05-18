На официальном сайте «Аякса» сообщается о том, что голкипер Мартен Стекеленбург принял решение о завершении карьеры. 40-летний футболист попрощается с болельщиками в воскресенье во время домашнего матча команды против «Утрехта».

Стоит сказать, что в сезоне 2022/2023 Стекеленбург за «Аякс» не играл. Он не является основным голкипером команды. Всего же за амстердамский клуб Мартен провёл 311 матчей, которых пропустил 303 гола.

Мартен Стекеленбург провёл 2004-2021 годах провёл 63 матча за национальную сборную Нидерландов. В них голкипер 48 раз доставал мяч из сетки своих ворот.