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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«ПСЖ» нашёл нового полузащитника в Нидерландах

17 Мая 2023 • 10:05 Комментировать

Ивуарийский полузащитник Ибрагим Сангаре, выступающий в чемпионате Нидерландов за ПСВ, попал в сферу интересов французского «ПСЖ». Об этом рапортуют журналисты Eindhovens Dagblad.

Согласно информации источника, французский гранд может оформить переход 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в 37 миллионов евро. Трудовое соглашение африканца с нидерландским клубом рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Эредивизии Сангаре принял участие в 27 поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПСЖ Ибрагим Сангаре трансферы футбола - лето 2023
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