«ПСЖ» нашёл нового полузащитника в Нидерландах

Ивуарийский полузащитник Ибрагим Сангаре, выступающий в чемпионате Нидерландов за ПСВ, попал в сферу интересов французского «ПСЖ». Об этом рапортуют журналисты Eindhovens Dagblad.

Согласно информации источника, французский гранд может оформить переход 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в 37 миллионов евро. Трудовое соглашение африканца с нидерландским клубом рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Эредивизии Сангаре принял участие в 27 поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.