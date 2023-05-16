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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» выиграл прерванный матч с «Гронингеном»

16 Мая 2023 • 20:41 Комментировать
Гронинген
2:3
Аякс
окончен

В заключительном матче тридцать второго тура чемпионата Нидерландов «Аякс» выиграл у «Гронингена», несмотря на то, что в какой-то момент арбитру пришлось прервать игру из-за брошенных на поле густых дымовых шашек.

После этого фанатов просто изгнали с трибун, всех без исключения, а «Аякс» забил сопернику три мяча при пустых трибунах, на что «Гронинген», опускающийся в низшую лигу после двадцати трех лет выступлений в Эредивизии, смог ответить лишь дважды. 

Протокол игры  
Гронинген2:3Аякс
  18'Тадич Душан (0:1)
(1:1) Крюгер Флориан38'  
  68'Бробби Брайан (1:2)
  81'Тимбер Юрриен (1:3)
(2:3) Дуарте Ларос87'  
Леувенбург ПетерJorg SchreudersБалкер РадиниоСоренсен Мадс Бек  72'Мусампа Норден  90'Суслов ТомашДуарте ЛаросАнтман Оливер 79' (Ирандуст Далехо ( 79') Хове ЙоханДубвик ИсакПепи Рикардо  9' 25' (Крюгер Флориан ( 25')
Запасные: Thom van BergenШер АймарПелюпесси ЙоейБлокзайл ТийменОратмангун РагнарХалуш МатейДе Бур ЯнМану ЭлвисJesper Meijster
Рульи ХеронимоРенсх ДевайнТимбер ЮрриенХато ЙоррельВейндал Оуэн 69' (Классен Дэви ( 69') Альварес ЭдсонТейлор КеннетКудус МохаммедБергвейн СтевенТадич ДушанБробби Брайан 86' (Годс Мика ( 86')
Запасные: Регер ЮриУгелумба КэлвинСтекеленбург МартенСанчес ХорхеГриллич ФлорианХлинссон КристианБас ЮриЛукка ЛоренцоПасвер Ремко
16 мая. Стадион "Евроборг" (Гронинген).

 

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