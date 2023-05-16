«Аякс» выиграл прерванный матч с «Гронингеном»

В заключительном матче тридцать второго тура чемпионата Нидерландов «Аякс» выиграл у «Гронингена», несмотря на то, что в какой-то момент арбитру пришлось прервать игру из-за брошенных на поле густых дымовых шашек.
После этого фанатов просто изгнали с трибун, всех без исключения, а «Аякс» забил сопернику три мяча при пустых трибунах, на что «Гронинген», опускающийся в низшую лигу после двадцати трех лет выступлений в Эредивизии, смог ответить лишь дважды.
Протокол игры
|18'Тадич Душан (0:1)
|(1:1) Крюгер Флориан38'
|68'Бробби Брайан (1:2)
|81'Тимбер Юрриен (1:3)
|(2:3) Дуарте Ларос87'
Леувенбург Петер•Jorg Schreuders•Балкер Радинио•Соренсен Мадс Бек• 72'Мусампа Норден• 90'Суслов Томаш•Дуарте Ларос•Антман Оливер79' (Ирандуст Далехо (79') •Хове Йохан•Дубвик Исак•Пепи Рикардо 9'25' (Крюгер Флориан (25')
Рульи Херонимо•Ренсх Девайн•Тимбер Юрриен•Хато Йоррель•Вейндал Оуэн69' (Классен Дэви (69') •Альварес Эдсон•Тейлор Кеннет•Кудус Мохаммед•Бергвейн Стевен•Тадич Душан•Бробби Брайан86' (Годс Мика (86')
16 мая. Стадион "Евроборг" (Гронинген).
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