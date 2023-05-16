«Аякс» выиграл прерванный матч с «Гронингеном»

В заключительном матче тридцать второго тура чемпионата Нидерландов «Аякс» выиграл у «Гронингена», несмотря на то, что в какой-то момент арбитру пришлось прервать игру из-за брошенных на поле густых дымовых шашек.

После этого фанатов просто изгнали с трибун, всех без исключения, а «Аякс» забил сопернику три мяча при пустых трибунах, на что «Гронинген», опускающийся в низшую лигу после двадцати трех лет выступлений в Эредивизии, смог ответить лишь дважды.