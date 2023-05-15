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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Бывший защитник «Челси» и «Барселоны» может перейти в один из топовых нидерландских клубов

15 Мая 2023 • 10:58 Комментировать
Гоу Эхед Иглс
...
Волендам
21.05 15:30

Защитник «Волендама» Ксавье Мбуямба может продолжить карьеру в одном из ведущих нидерландских клубов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, интерес к 21-летнему защитнику проявляют «Аякс», АЗ и ПСВ. Действующий контракт Мбуямбы с «Волендамом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 1,3 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл в чемпионате Нидерландов 26 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Мбуямба также известен по своим выступлениям за молодёжные команды «Челси» и «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс ПСВ АЗ Алкмаар Волендам Ксавье Мбуямба
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ГОУ ЭХЕД ИГЛС ВОЛЕНДАМ
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