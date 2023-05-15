Бывший защитник «Челси» и «Барселоны» может перейти в один из топовых нидерландских клубов

Защитник «Волендама» Ксавье Мбуямба может продолжить карьеру в одном из ведущих нидерландских клубов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, интерес к 21-летнему защитнику проявляют «Аякс», АЗ и ПСВ. Действующий контракт Мбуямбы с «Волендамом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 1,3 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл в чемпионате Нидерландов 26 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Мбуямба также известен по своим выступлениям за молодёжные команды «Челси» и «Барселоны».