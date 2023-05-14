Хави Симонс забил в шестом подряд домашнем матче ПСВ

Полузащитник ПСВ Хави Симонс продлил собственную голевую серию в домашних встречах.

20-летний футболист поразил ворота «Фортуны» в воскресном поединке 32-го тура чемпионата Нидерландов, который завершился победой эйндховенцев со счётом 2:1. Согласно сведениям Opta, Симонс стал первым за пять лет игроком ПСВ, забившим в шести кряду домашних матчах лиги. В 2018 году это сделал Люк де Йонг.

В активе Хави Симонса 18 забитых мячей и 12 результативных передач в 45 поединках за ПСВ во всех турнирах текущего сезона. Прошлым летом, напомним, атакующий хавбек пополнил ряды коллектива из Эйндховена, перебравшись из «ПСЖ».