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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ добыл волевую победу в игре с «Фортуной» и гарантировал себе второе место

14 Мая 2023 • 22:55 Комментировать
ПСВ
2:1
Фортуна Ситтард
окончен

В 32-м туре чемпионата Нидерландов определился не только победитель сезона («Фейеноорд»), но и команда, занявшая второе место. ПСВ играл против «Фортуны» и также продлил свою победную серию, став недостижимым для АЗ с «Аяксом». При этом середняки забили уже на четвертой минуте, а соперник ответил голами Люка де Йонга и Хави Симонса - 2:1.

Протокол игры  
ПСВ2:1Фортуна Ситтард
  4'Гладон Пол (0:1)
(1:1) Де Йонг Люк25'  
(2:1) Симонс Хави82'  
Бенитес ВальтерТезе Джордан 46' (Азар Торган ( 46') Рамальо АндреБрэнтуэйт ДжерредВан Анхольт ПатрикВеерман Йоэй 84' (Гутьеррес Эрик ( 84') Сангаре ИбрахимБакайоко Жоан  10' 46' (Эль-Гази Анвар ( 46') Тиль Гус 46' (Мвене Филлипп ( 46') Симонс ХавиДе Йонг Люк 60' (Силва Фабио ( 60')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойВан Дайвен ДжейсонTygo LandБоскальи ОливьеЛейсен ФеддеСелт Йенсон
Пандур Ивор  45'Пинту ИвуГут РодригоСиовас ДимитрисКокс Джордж  66' 87' (Stipe Radic ( 87') Эрдоган ДоганДуарте Дерой  30' 87' (Ташчи Тунахан ( 87') Tijjani Noslin 72' (Вита Реми ( 72') Кордоба Иньиго 72' (Ферати Арианит ( 72') Эмбало Умару 76' (Канджано Джанмарко ( 76') Гладон Пол
Запасные: Янссен РулВан Осх ЯникХендрикс ТомБистрович КристиянВан Бейнен Мике
14 мая. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Фортуна Ситтард
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0
1.20 7.00 12.00
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АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
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5
1
1.35 5.20 8.00
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1
1.15 8.20 15.00
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