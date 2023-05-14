ПСВ добыл волевую победу в игре с «Фортуной» и гарантировал себе второе место

В 32-м туре чемпионата Нидерландов определился не только победитель сезона («Фейеноорд»), но и команда, занявшая второе место. ПСВ играл против «Фортуны» и также продлил свою победную серию, став недостижимым для АЗ с «Аяксом». При этом середняки забили уже на четвертой минуте, а соперник ответил голами Люка де Йонга и Хави Симонса - 2:1.
Протокол игры
|4'Гладон Пол (0:1)
|(1:1) Де Йонг Люк25'
|(2:1) Симонс Хави82'
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан46' (Азар Торган (46') •Рамальо Андре•Брэнтуэйт Джерред•Ван Анхольт Патрик•Веерман Йоэй84' (Гутьеррес Эрик (84') •Сангаре Ибрахим•Бакайоко Жоан 10'46' (Эль-Гази Анвар (46') •Тиль Гус46' (Мвене Филлипп (46') •Симонс Хави•Де Йонг Люк60' (Силва Фабио (60')
Пандур Ивор• 45'Пинту Иву•Гут Родриго•Сиовас Димитрис•Кокс Джордж 66'87' (Stipe Radic (87') •Эрдоган Доган•Дуарте Дерой 30'87' (Ташчи Тунахан (87') •Tijjani Noslin72' (Вита Реми (72') •Кордоба Иньиго72' (Ферати Арианит (72') •Эмбало Умару76' (Канджано Джанмарко (76') •Гладон Пол
14 мая. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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