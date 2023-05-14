ПСВ добыл волевую победу в игре с «Фортуной» и гарантировал себе второе место

В 32-м туре чемпионата Нидерландов определился не только победитель сезона («Фейеноорд»), но и команда, занявшая второе место. ПСВ играл против «Фортуны» и также продлил свою победную серию, став недостижимым для АЗ с «Аяксом». При этом середняки забили уже на четвертой минуте, а соперник ответил голами Люка де Йонга и Хави Симонса - 2:1.