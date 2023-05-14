Матч чемпионата Нидерландов между «Гронингеном» и «Аяксом» отменён из-за беспорядков

Матч 32-го тура чемпионата Нидерландов «Гронинген» — «Аякс» не был доигран из-за беспорядков, которые устроили болельщики.

Сначала встреча была остановлена спустя шесть минут после стартового свистка арбитра, а через какое-то время игра была полностью отменена. Болельщики хозяев поля устроили акцию протеста из-за вылета своей любимой команды из элитного дивизиона. Фанаты начали бросать на газон дымовые шашки, а потом и вовсе выбежали на поле. В таких условиях продолжить матч было невозможно.

На данный момент «Аякс» занимает третью строчку в чемпионате Нидерландов, набрав 63 очка. «Гронинген» располагается на предпоследней (17) строчке, имея в своей копилке 18 баллов.