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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Матч чемпионата Нидерландов «Гронинген» — «Аякс» не был доигран из-за устроенных болельщиками беспорядков

14 Мая 2023 • 17:15 Комментировать
Гронинген
0:0
Аякс
1 11.00 X 5.80 2 1.25
остановлен

Матч 32-го тура чемпионата Нидерландов между «Гронингеном» и «Аяксом» был приостановлен на девятой минуте из-за устроенных болельщиками беспорядков. Команды к этому моменту не смогли распечатать ворота. 

На данный момент нет информации о возможном возобновлении встречи.

«Аякс» располагается на третьей строчке в турнирной таблице и продолжает погоню за место в Лиге чемпионов на следующий сезон, отставая от второй позиции на пять баллов. «Гронинген» же находится в зоне вылета, находясь на 17-й позиции. 

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Аякс Гронинген
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ГРОНИНГЕН АЯКС
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0
1.62 4.00 5.20
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Аякс Аякс
0
0
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