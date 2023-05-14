Матч чемпионата Нидерландов «Гронинген» — «Аякс» не был доигран из-за устроенных болельщиками беспорядков

Матч 32-го тура чемпионата Нидерландов между «Гронингеном» и «Аяксом» был приостановлен на девятой минуте из-за устроенных болельщиками беспорядков. Команды к этому моменту не смогли распечатать ворота.

На данный момент нет информации о возможном возобновлении встречи.

«Аякс» располагается на третьей строчке в турнирной таблице и продолжает погоню за место в Лиге чемпионов на следующий сезон, отставая от второй позиции на пять баллов. «Гронинген» же находится в зоне вылета, находясь на 17-й позиции.