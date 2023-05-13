Эдсон Альварес летом будет стоить 40 миллионов евро

Полузащитник амстердамского «Аякса» Эдсон Альварес в ближайшее межсезонье будет доступен на трансферном рынке за 40 миллионов евро. Об этом сообщает в социальных сетях нидерландский журналист Марк Вервей.

По информации источника, футболистом сейчас интересуются дортмундская «Боруссия», мюнхенская «Бавария» и несколько клубов из Английской премьер-лиги. Прошлым летом мексиканца пытался приобрести лондонский «Челси», но «Аякс» отказался продавать игрока в последние дни летнего трансферного окна.

На счету 25-летнего Альвареса по три гола и результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов.