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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Эдсон Альварес летом будет стоить 40 миллионов евро

13 Мая 2023 • 12:41 Комментировать
Гронинген
...
Аякс
1 12.00 X 6.30 2 1.25
14.05 15:30

Полузащитник амстердамского «Аякса» Эдсон Альварес в ближайшее межсезонье будет доступен на трансферном рынке за 40 миллионов евро. Об этом сообщает в социальных сетях нидерландский журналист Марк Вервей.

По информации источника, футболистом сейчас интересуются дортмундская «Боруссия», мюнхенская «Бавария» и несколько клубов из Английской премьер-лиги. Прошлым летом мексиканца пытался приобрести лондонский «Челси», но «Аякс» отказался продавать игрока в последние дни летнего трансферного окна.

На счету 25-летнего Альвареса по три гола и результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Эдсон Альварес трансферы футбола - лето 2023
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ГРОНИНГЕН АЯКС
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