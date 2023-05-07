«Гронинген» официально покинул Эредивизию после 23 лет пребывания в ней

В матче тридцать первого тура чемпионата Нидерландов «Гронинген» не смог переиграть на выезде «Гоу Эхед Иглс», команды забили друг другу по мячу и разошлись миром - но это совсем не тот мир, который устроил «Гронинген», потому что вследствие такой «мировой» клуб официально оформил свой вылет из Эредивизии.

Это случилось после двадцати трех лет сплошных выступлений в высшей лиге нидерландского футбола. Лишь шесть клубов вылетали из Эредивизии после еще более продолжительного пребывания в высшей лиге нидерландского футбола.

В следующем туре «Гронинген» сыграет с другим неудачником сезона - амстердамским «Аяксом».