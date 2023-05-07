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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Гронинген» официально покинул Эредивизию после 23 лет пребывания в ней

07 Мая 2023 • 21:19 Комментировать
Гоу Эхед Иглс
1:1
Гронинген
окончен

В матче тридцать первого тура чемпионата Нидерландов «Гронинген» не смог переиграть на выезде «Гоу Эхед Иглс», команды забили друг другу по мячу и разошлись миром - но это совсем не тот мир, который устроил «Гронинген», потому что вследствие такой «мировой» клуб официально оформил свой вылет из Эредивизии.

Это случилось после двадцати трех лет сплошных выступлений в высшей лиге нидерландского футбола. Лишь шесть клубов вылетали из Эредивизии после еще более продолжительного пребывания в высшей лиге нидерландского футбола.  

В следующем туре «Гронинген» сыграет с другим неудачником сезона - амстердамским «Аяксом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Гронинген Гоу Эхед Иглс
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