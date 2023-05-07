«Аякс» ни разу не выиграл у ПСВ, «Фейеноорда» и АЗ - такое случилось впервые в истории

В матче тридцать первого тура чемпионата Нидерландов «Аякс» принимал дома другой клуб из первой четверки, АЗ, и эта встреча, как ни странно, прошла без забитых мячей - 0:0.

Таким образом, «Аякс» снова потерпел неудачу в матче против прямого конкурента - одного из привычных клубов первой четверки, ведь АЗ в последние годы - стабильный претендент на высшие награды. В 2009 году команда даже выиграла титул, а затем был 2020 год, когда лишь скандальное досрочное окончание чемпионата из-за коронавируса помешало АЗ выиграть еще один титул.

«Аякс» ни разу не выиграл у ПСВ, «Фейеноорда» и АЗ по ходу сезона - такое случилось впервые в истории клуба.