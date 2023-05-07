«Фейеноорд» сделал предпоследний шаг к чемпионству, обыграв «Эксельсиор»

В предпоследнем матче 31-го тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» проводил выездной матч против «Эксельсиора», третьей с конца команды соревнований. Фаворит не имел большого перевеса над соперником, но добился своего отменной реализацией. В каждом тайме Сантьяго Хименес забивал по голу, что привело к победе 2:0. Роттердамцы продлили победную серию и в следующем туре могут отпраздновать завоевание титула.
Протокол игры
|9'Хименес Сантьяго Томас (0:1)
|75'Хименес Сантьяго Томас (0:2)
Ван Гассел Стейн•Ньивпорт Свен81' (Сеймор Серано (81') •Эль-Яакуби Редуан•Пири Кик77' (Чу-А-Он Натан (77') •Хореман Сибе•Загре Артур77' (Аграфиотис Николас (77') •Дриауех Каухайб•Копмейнерс Пер•Бас Юлиан62' (Лампру Лазарос (62') •Гаудмейн Кензо•Азаркан Маруан62' (Аюб Яссин (62')
Бейло Юстин•Педерсен Маркус Гольмгрен•Гертрейда Лютсхарел•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс•Кекчю Оркун•Пайшао Игор61' (Тимбер Квинтен (61') •Шиманьски Себастьян61' (Джаханбахш Алиреза (61') •Идрисси Уссама88' (Перейра Данило II (88') •Хименес Сантьяго Томас
07 мая. Стадион "Van Donge and De Roo Stadion".
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