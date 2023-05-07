«Фейеноорд» сделал предпоследний шаг к чемпионству, обыграв «Эксельсиор»

В предпоследнем матче 31-го тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» проводил выездной матч против «Эксельсиора», третьей с конца команды соревнований. Фаворит не имел большого перевеса над соперником, но добился своего отменной реализацией. В каждом тайме Сантьяго Хименес забивал по голу, что привело к победе 2:0. Роттердамцы продлили победную серию и в следующем туре могут отпраздновать завоевание титула.