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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Фейеноорд» сделал предпоследний шаг к чемпионству, обыграв «Эксельсиор»

07 Мая 2023 • 17:26 Комментировать
Эксельсиор
0:2
Фейеноорд
окончен

В предпоследнем матче 31-го тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» проводил выездной матч против «Эксельсиора», третьей с конца команды соревнований. Фаворит не имел большого перевеса над соперником, но добился своего отменной реализацией. В каждом тайме Сантьяго Хименес забивал по голу, что привело к победе 2:0. Роттердамцы продлили победную серию и в следующем туре могут отпраздновать завоевание титула.

Протокол игры  
Эксельсиор0:2Фейеноорд
  9'Хименес Сантьяго Томас (0:1)
  75'Хименес Сантьяго Томас (0:2)
Ван Гассел СтейнНьивпорт Свен 81' (Сеймор Серано ( 81') Эль-Яакуби РедуанПири Кик 77' (Чу-А-Он Натан ( 77') Хореман СибеЗагре Артур 77' (Аграфиотис Николас ( 77') Дриауех КаухайбКопмейнерс ПерБас Юлиан 62' (Лампру Лазарос ( 62') Гаудмейн КензоАзаркан Маруан 62' (Аюб Яссин ( 62')
Запасные: Авуджа МаксимВан Дёйнен МайкХархаух РедаКёйпер ПаскальАлблас НорбертНауйокс Ноа
Бейло ЮстинПедерсен Маркус ГольмгренГертрейда ЛютсхарелГанцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер МатсКекчю ОркунПайшао Игор 61' (Тимбер Квинтен ( 61') Шиманьски Себастьян 61' (Джаханбахш Алиреза ( 61') Идрисси Уссама 88' (Перейра Данило II ( 88') Хименес Сантьяго Томас
Запасные: Ezequiel BullaudeЛопес Маркос IVМиламбо АнтониРасмуссен ЯкобДилросун ДжавайроМарсиано ОфирКасанвирджо НерайшоТаабуни МохамедВелленройтер Тимон
07 мая. Стадион "Van Donge and De Roo Stadion".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Эксельсиор
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