«Аякс» и АЗ не забили, обстреляв все штанги

«Аякс» и АЗ, прямые конкуренты в борьбе за топ-места Эредивизии встретились в субботу. Амстердамцы доминировали, но часто били неточно, и встреча завершилась нулями. В середине первого тайма Тиджани Рейндерс не смог забить в выгодной ситуации, в ответ Стевен Бергвейн пробил в штангу. Под конец 45-минутки он же сотряс и перекладину.
После перерыва лучший шанс был у Бобби Брайана, но мяч полетел прилично мимо ворот. У гостей Майкель Лахдо здорово атаковал издали, но попал в штангу.
0:0, «Аякс» идет третьим, опережая на два очка АЗ. ПСВ в пяти очках от амстердамцев, «Фейеноорд» - в 10.
Протокол игры
Рульи Херонимо•Ренсх Девайн74' (Санчес Хорхе (74') •Тимбер Юрриен•Альварес Эдсон•Хато Йоррель•Тейлор Кеннет•Классен Дэви74' (Консейсау Франсишку (74') •Кудус Мохаммед46' (Вейндал Оуэн (46') •Тадич Душан•Бергвейн Стевен•Бробби Брайан
Райан Мэттью•Сугавара Юкинари•Бёкема Сэм•Хацидиакос Пантелис• 49'Керкез Милош•Рейндерс Тиджани•Класи Йорди•Одгор Йенс40' (Лахдо Майкель (40') •Мейнанс Свен78' (Михайлович Джордже (78') • 84'Ван Бредероде Мирон•Павлидис Вангелис78' (Мердинк Мекс (78')
06 мая. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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