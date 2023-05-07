«Аякс» и АЗ не забили, обстреляв все штанги

«Аякс» и АЗ, прямые конкуренты в борьбе за топ-места Эредивизии встретились в субботу. Амстердамцы доминировали, но часто били неточно, и встреча завершилась нулями. В середине первого тайма Тиджани Рейндерс не смог забить в выгодной ситуации, в ответ Стевен Бергвейн пробил в штангу. Под конец 45-минутки он же сотряс и перекладину.

После перерыва лучший шанс был у Бобби Брайана, но мяч полетел прилично мимо ворот. У гостей Майкель Лахдо здорово атаковал издали, но попал в штангу.

0:0, «Аякс» идет третьим, опережая на два очка АЗ. ПСВ в пяти очках от амстердамцев, «Фейеноорд» - в 10.