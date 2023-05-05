«Аякс» вернул Хато в первую команду

В феврале мы уже сообщали о молодом таланте в «Аяксе» - полузащитник Йоррел Хато забил свой первый гол за клуб, но потом был сослан во вторую команду. Но сейчас пресс-служба клуба объявила о том, что Йоррел возвращается в основную команду. Впрочем, это не означает, что мы сразу же увидим его на поле.

В следующем туре амстердамский клуб сыграет с «АЗ» из Алкмара, одним из основных клубов страны. Это случится шестого мая. В этом году «Аякс», судя по всему, остается без трофеев - впервые за последние пять лет.

Сейчас «Аякс» уступает лидеру чемпионата одиннадцать очков, при том, что в розыгрыше остались только двенадцать.