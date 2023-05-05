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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» вернул Хато в первую команду

05 Мая 2023 • 23:48 Комментировать
Аякс
...
АЗ Алкмаар
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Через 21 ч. 8 мин.

В феврале мы уже сообщали о молодом таланте в «Аяксе» - полузащитник Йоррел Хато забил свой первый гол за клуб, но потом был сослан во вторую команду. Но сейчас пресс-служба клуба объявила о том, что Йоррел возвращается в основную команду. Впрочем, это не означает, что мы сразу же увидим его на поле.

В следующем туре амстердамский клуб сыграет с «АЗ» из Алкмара, одним из основных клубов страны. Это случится шестого мая. В этом году «Аякс», судя по всему, остается без трофеев - впервые за последние пять лет.

Сейчас «Аякс» уступает лидеру чемпионата одиннадцать очков, при том, что в розыгрыше остались только двенадцать. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Йоррел Хато
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АЯКС АЗ АЛКМААР
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