«Аякс» оценивает Тимбера в 50 миллионов евро

Амстердамский «Аякс» повесил ценник на своего центрального защитника Юррьена Тимбера. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, нидерландский клуб оценивает своего футболиста в 50 миллионов евро.

Отмечается, что «Аякс» хотел бы сохранить в составе Тимбера, так как считает его своим ключевым игроком в обороне. При этом в руководстве понимают, что нидерландца будет крайне сложно удержать на фоне большого спроса.

Напомним, Тимбер ранее был интересен «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед». На прошедшем чемпионате мира в Катаре футболист был основным центральным защитником сборной Нидерландов.