«Аякс» остался без трофеев впервые с 2018 года

После того, как амстердамский «Аякс» не смог обыграть ПСВ в финале Кубка Нидерландов, проиграв тому в серии пенальти (они уже давно стали проклятием для амстердамцев), стало ясно, что «Аякс» в этом сезоне остается без трофеев.

В Европе команда уже давно не выступает, в чемпионате ее шансы на титул призрачны, команда уступает «Фейнеоорду» одиннадцать очков при двенадцати оставшихся в розыгрыше. Скорее всего, «Аякс» не выиграет и чемпионат, а значит, впервые с сезона 2017/2018 останется без трофеев.

При этом клуб может не попасть и в Лигу чемпионов - и это для «Аякса» станет настоящей катастрофой.