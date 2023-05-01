Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» остался без трофеев впервые с 2018 года

01 Мая 2023 • 23:12 Комментировать

После того, как амстердамский «Аякс» не смог обыграть ПСВ в финале Кубка Нидерландов, проиграв тому в серии пенальти (они уже давно стали проклятием для амстердамцев), стало ясно, что «Аякс» в этом сезоне остается без трофеев.

В Европе команда уже давно не выступает, в чемпионате ее шансы на титул призрачны, команда уступает «Фейнеоорду» одиннадцать очков при двенадцати оставшихся в розыгрыше. Скорее всего, «Аякс» не выиграет и чемпионат, а значит, впервые с сезона 2017/2018 останется без трофеев.

При этом клуб может не попасть и в Лигу чемпионов - и это для «Аякса» станет настоящей катастрофой. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс ПСВ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
01 Мая
23:12 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» остался без трофеев впервые с 2018 года
18:43 · Англия. Премьер-лига
Назван «серьёзный претендент» на должность тренера «Тоттенхэма»
29 Апреля
12:37 · Англия. Премьер-лига
Тимбер: «Меня не удивляет, что Мартинес настолько хорошо играет за «Манчестер Юнайтед»
12:16 · Нидерланды. Эредивизие
Тимбер, которым интересуются «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», анонсировал свой трансфер
28 Апреля
10:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» продолжает следить за Сангаре
25 Апреля
19:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» «забросил удочки» ещё по пяти форвардам
12:41 · Россия. Премьер-лига
Гойкович: «Аякс» сильнее «Зенита», РПЛ — топ-8 лига»
24 Апреля
20:08 · Нидерланды. Эредивизие
Дети Роббена присоединились к академии «Гронингена»
23 Апреля
19:38 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» в шаге от чемпионства после победы над «Утрехтом»
19:05 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» впервые за 17 лет не смог обыграть ПСВ и «Фейеноорд» в чемпионате
17:48 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ разгромил «Аякс», лишив его чемпионских надежд
17:08 · Нидерланды. Эредивизие
Матч ПСВ – «Аякс» остановлен из-за драки болельщиков
01:16 · Нидерланды. Эредивизие
Хави Симонс: «Не знаю, где окажусь после завершения сезона»
22 Апреля
15:47 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Нет никаких шансов, что Шиманьски вернётся в Россию»
19 Апреля
10:34 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Бистрович не против вернуться в ЦСКА»
Все новости
Рекомендуем