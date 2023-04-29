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Тимбер, которым интересуются «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», анонсировал свой трансфер

29 Апреля 2023 • 12:16 Комментировать

Защитник амстердамского «Аякса» Юррьен Тимбер высказался касательно своего будущего. По словам игрока, он покинет нидерландский коллектив в летнее трансферное окно.

«Мой трансфер очень близок. Летом будет много чего интересного. Прошлым летом «Аякс» попросил меня продлить контракт и остаться еще на год. Я сделал это из любви к клубу», - передает слова футболиста De Telegraph.

В услугах Тимбера заинтересованы мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 42 поединках, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Юррьен Тимбер
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