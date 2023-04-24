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Дети Роббена присоединились к академии «Гронингена»

24 Апреля 2023 • 20:08 Комментировать
Гронинген
...
НЕК Неймеген
Через 18 ч. 47 мин.

Двое сыновей бывшего нидерландского игрока «Баварии» Арьена Роббена Лука и Кай пополнили академию нидерландского клуба «Гронинген», сообщает клубная пресс-служба. Первый будет выступать за команду игроков до 16 лет, а второй – до 12 лет.

Напомним, что сам Роббен – воспитанник «Гронингена», а ещё в этом клубе он начинал свои первые шаги во взрослой карьере. Он был в составе взрослой команды с 2000 по 2002 годы, а после на два года перебрался в эйндховенский ПСВ, пока не переехал в лондонский «Челси».

Попрощался с профессиональной карьерой Роббен, кстати, в 2021 году, сделав это в родном «Гронингене».

39-летний Роббен пробежал марафон менее чем за три часа

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Евро-Футбол.Ру,
Гронинген Арьен Роббен
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ГРОНИНГЕН НЕК НЕЙМЕГЕН
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