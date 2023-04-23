«Фейеноорд» в шаге от чемпионства после победы над «Утрехтом»

В 30-м туре Эредивизии «Фейеноорд» принимал «Утрехт» и не сошёл с победного пути к золотым медалям. Роттердамцы легко разобрались с середняками. В начале первого тайма отличился Себастьян Шиманьски, после перерыва - Сантьяго Хименес и Алиреза Джаханбахш. У гостей за минуту до финального свистка Бас Дост забил гол престижа.
3:1, и «Фейеноорд» уже в следующем туре может досрочно гарантировать себе титул.
Протокол игры
|(1:0) Шиманьски Себастьян15'
|(2:0) Хименес Сантьяго Томас54'
|(3:0) Джаханбахш Алиреза82'
|89'Дост Бас (3:1)
Бейло Юстин•Педерсен Маркус Гольмгрен•Гертрейда Лютсхарел•Ганцко Давид•Лопес Маркос IV•Кекчю Оркун•Виффер Матс84' (Касанвирджо Нерайшо (84') •Пайшао Игор78' (Дилросун Джавайро (78') •Шиманьски Себастьян46' (Перейра Данило II (46') •Идрисси Уссама78' (Джаханбахш Алиреза (78') •Хименес Сантьяго Томас84' (Миламбо Антони (84')
Баркас Василис•Клейбер Шон•Ван дер Хорн Майк62' (Боздоган Джан (62') •Виргевер Ник•Ван дер Марел Марк•Брауэрс Люк 20'62' (Бут Тейлор (62') •Тоорнстра Йенс•Ван де Стрек Сандер•Йенсен Виктор62' (Клюйверт Рубен (62') •Дувикас Анастасиос67' (Дост Бас (67') •Бауссайд Отман73' (Лабьяд Закария (73')
23 апреля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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