«Фейеноорд» в шаге от чемпионства после победы над «Утрехтом»

В 30-м туре Эредивизии «Фейеноорд» принимал «Утрехт» и не сошёл с победного пути к золотым медалям. Роттердамцы легко разобрались с середняками. В начале первого тайма отличился Себастьян Шиманьски, после перерыва - Сантьяго Хименес и Алиреза Джаханбахш. У гостей за минуту до финального свистка Бас Дост забил гол престижа.

3:1, и «Фейеноорд» уже в следующем туре может досрочно гарантировать себе титул.