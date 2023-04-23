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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Фейеноорд» в шаге от чемпионства после победы над «Утрехтом»

23 Апреля 2023 • 19:38 Комментировать
Фейеноорд
3:1
Утрехт
окончен

В 30-м туре Эредивизии «Фейеноорд» принимал «Утрехт» и не сошёл с победного пути к золотым медалям. Роттердамцы легко разобрались с середняками. В начале первого тайма отличился Себастьян Шиманьски, после перерыва - Сантьяго Хименес и Алиреза Джаханбахш. У гостей за минуту до финального свистка Бас Дост забил гол престижа.

3:1, и «Фейеноорд» уже в следующем туре может досрочно гарантировать себе титул.

Протокол игры  
Фейеноорд3:1Утрехт
(1:0) Шиманьски Себастьян15'  
(2:0) Хименес Сантьяго Томас54'  
(3:0) Джаханбахш Алиреза82'  
  89'Дост Бас (3:1)
Бейло ЮстинПедерсен Маркус ГольмгренГертрейда ЛютсхарелГанцко ДавидЛопес Маркос IVКекчю ОркунВиффер Матс 84' (Касанвирджо Нерайшо ( 84') Пайшао Игор 78' (Дилросун Джавайро ( 78') Шиманьски Себастьян 46' (Перейра Данило II ( 46') Идрисси Уссама 78' (Джаханбахш Алиреза ( 78') Хименес Сантьяго Томас 84' (Миламбо Антони ( 84')
Запасные: Ezequiel BullaudeРасмуссен ЯкобМарсиано ОфирТаабуни МохамедВелленройтер Тимон
Баркас ВасилисКлейбер ШонВан дер Хорн Майк 62' (Боздоган Джан ( 62') Виргевер НикВан дер Марел МаркБрауэрс Люк  20' 62' (Бут Тейлор ( 62') Тоорнстра ЙенсВан де Стрек СандерЙенсен Виктор 62' (Клюйверт Рубен ( 62') Дувикас Анастасиос 67' (Дост Бас ( 67') Бауссайд Отман 73' (Лабьяд Закария ( 73')
Запасные: Дескотт АнтониДе Кейзер ФабианРамселар БартТер Авест ХиддеНейхейс ТейменМодибо СаньянМаэда Наоки
23 апреля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Утрехт Фейеноорд
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