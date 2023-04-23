«Аякс» впервые за 17 лет не смог обыграть ПСВ и «Фейеноорд» в чемпионате

«Аякс» огорчил своих болельщиков в воскресенье, проиграв в гостях у ПСВ со счётом 0:3. Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, «Аякс» не выиграл ни одного матча против ПСВ и «Фейеноорда» в рамках одного чемпионата впервые с сезона 2005/2006.

Результаты «Аякса» в матчах с принципиальными соперниками в этом чемпионате приводим ниже:

«Фейеноорд» - «Аякс» 1:1;

«Аякс» - «Фейеноорд» 2:3;

«Аякс» - ПСВ 1:2;

ПСВ – «Аякс» 3:0.

«Аякс» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Амстердамцы на три очка отстают от ПСВ и на восемь очков отстают от «Фейеноорда».