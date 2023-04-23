ПСВ разгромил «Аякс», лишив его чемпионских надежд

В ключевом матче недели в Эредивизии встретились ПСВ и «Аякс», конкуренты в борьбе за топ-места в таблице. Игра получилась очень упорной, гости в два раза чаще контролировали мяч, но перевеса по моментам не имели. Более того, на 13-й минуте Жоан Бакайоко прорвался по флангу и навесил на голову Люка де Йонга - 1:0. Сразу после перерыва Хави Симонс с 11-метрового развел мяч и голкипера по углам. В ответ Кеннет Тейлор пробивал низом, и только штанга помешала интриге вернуться в этот матч. На 79-й минуте счет стал разгромным (3:0) после неудачной попытки защитника гостей спасти свои ворота. Брайан Бробби в концовке попал в штангу.
ПСВ закрепился на втором месте, проигрывая пять очков «Фейеноорду», «Аякс» третий (-8).
Протокол игры
|(1:0) Де Йонг Люк13'
|(2:0) Симонс Хави54'
|(3:0) Де Йонг Люк78'
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре73' (Боскальи Оливье (73') •Брэнтуэйт Джерред•Ван Анхольт Патрик•Тиль Гус66' (Гутьеррес Эрик (66') •Сангаре Ибрахим• 23'Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан66' (Азар Торган (66') •Де Йонг Люк86' (Силва Фабио (86') •Симонс Хави86' (Сайбари Исмаэль (86')
Рульи Херонимо• 52'Санчес Хорхе 7'85' (Лукка Лоренцо (85') •Тимбер Юрриен•Угелумба Кэлвин46' (Бробби Брайан (46') •Хато Йоррель•Классен Дэви•Гриллич Флориан•Тейлор Кеннет•Бергёйс Стивен• 83'Тадич Душан•Бергвейн Стевен
23 апреля. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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