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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ разгромил «Аякс», лишив его чемпионских надежд

23 Апреля 2023 • 17:48 Комментировать
ПСВ
3:0
Аякс
окончен

В ключевом матче недели в Эредивизии встретились ПСВ и «Аякс», конкуренты в борьбе за топ-места в таблице. Игра получилась очень упорной, гости в два раза чаще контролировали мяч, но перевеса по моментам не имели. Более того, на 13-й минуте Жоан Бакайоко прорвался по флангу и навесил на голову Люка де Йонга - 1:0. Сразу после перерыва Хави Симонс с 11-метрового развел мяч и голкипера по углам. В ответ Кеннет Тейлор пробивал низом, и только штанга помешала интриге вернуться в этот матч. На 79-й минуте счет стал разгромным (3:0) после неудачной попытки защитника гостей спасти свои ворота. Брайан Бробби в концовке попал в штангу.

ПСВ закрепился на втором месте, проигрывая пять очков «Фейеноорду», «Аякс» третий (-8).

Протокол игры  
ПСВ3:0Аякс
(1:0) Де Йонг Люк13'  
(2:0) Симонс Хави54'  
(3:0) Де Йонг Люк78'  
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо Андре 73' (Боскальи Оливье ( 73') Брэнтуэйт ДжерредВан Анхольт ПатрикТиль Гус 66' (Гутьеррес Эрик ( 66') Сангаре Ибрахим  23'Веерман ЙоэйБакайоко Жоан 66' (Азар Торган ( 66') Де Йонг Люк 86' (Силва Фабио ( 86') Симонс Хави 86' (Сайбари Исмаэль ( 86')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойЭль-Гази АнварМвене ФиллиппЛейсен ФеддеСелт Йенсон
Рульи Херонимо  52'Санчес Хорхе  7' 85' (Лукка Лоренцо ( 85') Тимбер ЮрриенУгелумба Кэлвин 46' (Бробби Брайан ( 46') Хато ЙоррельКлассен ДэвиГриллич ФлорианТейлор КеннетБергёйс Стивен  83'Тадич ДушанБергвейн Стевен
Запасные: Консейсау ФрансишкуРегер ЮриСтекеленбург МартенГодс МикаВос СилваноАэртссен ОливьеХлинссон КристианБас ЮриПасвер РемкоВейндал Оуэн
23 апреля. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс ПСВ
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