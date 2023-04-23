ПСВ разгромил «Аякс», лишив его чемпионских надежд

В ключевом матче недели в Эредивизии встретились ПСВ и «Аякс», конкуренты в борьбе за топ-места в таблице. Игра получилась очень упорной, гости в два раза чаще контролировали мяч, но перевеса по моментам не имели. Более того, на 13-й минуте Жоан Бакайоко прорвался по флангу и навесил на голову Люка де Йонга - 1:0. Сразу после перерыва Хави Симонс с 11-метрового развел мяч и голкипера по углам. В ответ Кеннет Тейлор пробивал низом, и только штанга помешала интриге вернуться в этот матч. На 79-й минуте счет стал разгромным (3:0) после неудачной попытки защитника гостей спасти свои ворота. Брайан Бробби в концовке попал в штангу.

ПСВ закрепился на втором месте, проигрывая пять очков «Фейеноорду», «Аякс» третий (-8).